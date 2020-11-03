لندن (زمان التركية)ـ فاز فريق ليستر سيتي على منافسه ليدز يونايتد 4-1 في مباراة الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأغلق ليستر سيتي، ضيف ليدز يونايتد، الشوط الأول على ملعب إيلان رود بنتيجة 2-0 حيث سجل هارفي بارنز في الدقيقة الثانية ويوري تيلمنز في الدقيقة 21.

وقلص ليدز يونايتد، الفارق بسرعة في الشوط الثاني من المباراة، بهدف من ستيوارت دالاس في الدقيقة 48.

لاعب ليستر سيتي، جيمي فاردي أحرز هدفا في الدقيقة 76 وزاد تيلمنز الفارق إلى 3 من ركلة جزاء وانتهت المباراة بنتيجة 1:4 لصالح ليستر سيتي.

وساعد اللاعب جنكيز أوندير، الذي دخل المباراة في الدقيقة 70 على تحقيق الهدف الثالث لفريقه ليستر سيتي.

ولم يشارك اللاعب تشاجلار سويونكو، تشكيلة ليستر سيتي، المكونة من 18 لاعبًا بسبب إصابته.

وبفوزه الخامس في الدوري، صعد ليستر سيتي إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما احتل ليدز يونايتد المركز 12 برصيد 10 نقاط.

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