القاهرة (زمان التركية) – استقبل اليوم الثلاثاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، وزير القوات المسلحة البريطانية وعضو البرلمان جيمس هيبي، في زيارة غرضها بحث سبل تعزيز أواصر علاقات التعاون العسكري البريطاني – المصري.

يأتي هذا الاجتماع كجزء من زيارة الوزير الرسمية الحالية إلى مصر.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آخر المستجدات العسكرية في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط. كما تناول اللقاء الحرب على الإرهاب وفرص التدريب المشتركة. ورافق الوزير في اللقاء كلا من السفير البريطاني لدى مصر سعادة السير/ جيفري آدمز وملحق الدفاع البريطاني العقيد بالبحرية الملكية/ ستيفين ديكين. وفق بيان صدر عن السفارة البريطانية في القاهر

وتعد هذه الزيارة الهامة هي الثانية لكبار الوزراء العسكريين عقب الزيارة الناجحة لوزير القوات المسلحة البريطانية السابق في يونيو 2019.

وتعليقا على الزيارة، قال الوزير هيبي: “لقد سعدت بلقاء الفريق محمد فريد لمناقشة كيفية زيادة تعميق شراكتنا وتعاوننا الحاليين. فهناك التحديات المشتركة التي يمكن للمملكة المتحدة ومصر العمل معا للتصدي لها: مثل ضمان استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا وتوفير فرصة تحقيق السلام ومكافحة آفة الإرهاب. وهذا ما نحتاج إليه تماما: تبادل الأفكار والخبرات والقدرات بين بلدينا. وأتطلع إلى مزيد من التطورات في المستقبل.”

من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدمز : “إن زيارة وزير القوات المسلحة تمثل دلالة واضحة على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة للتعاون الدفاعي الثنائي بين بلدينا. إن المملكة المتحدة مستعدة لتعزيز شراكتنا مع أصدقائنا ونظراءنا المصريين والعمل معا من أجل مواجهة التحديات المشتركة ببراعة وخبرة وتركيز استراتيجي على القضايا الهامة.”

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