إزمير (زمان التركية) – تصدرت تركيا قائمة الدول الأكثر في عدد الوفيات جراء الزلازل في عام 2020، حيث وصل عدد خسائر الأرواح في زلزال إزمير الأخير إلى 114 شخصا.

وأوضحت الإحصاءات الخاصة بالزلازل التي وقعت في عام 2020، أن زلزال تركيا الذي بلغت شدته 6.6 درجات في إزمير غرب تركيا، أسفر عن وفاة 114 شخصا.

وجاء بعد زلزال تركيا الأخير، زلزال المكسيك الذي خلف 10 ضحايا، على الرغم من أن قوته وصلت إلى 7.4 درجات بحسب مقياس ريختر.

كما أشارت الإحصاءات إلى أن العديد من الدول شهدت زلازل بدرجات عالية، لكنها لم تسفر عن أي ضحايا، فمثلا روسيا شهدت زلزالا بقوة 7.5 درجا، والولايات المتحدة الأمريكية شهدا زلزالا بقوة 7.6 درجات، وأندونيسيا بقوة 6.8 درجات، وبالمثل شيلي، دون أن تؤدي إلى خسارة في الأرواح.

ويشير مراقبون إلى كثرة سقوط ضحايا في زلازل تركيا رغم خفته وقلة عددها في حين الي يسجل في الكثير من الأحيان سقوط أي ضحية في زلازل الدول الأخرى رغم شدتها، ما يكشف الخلل والنقص في التخطيط العمراني ومتانة الإنشاءت والبنايات في تركيا.

ويشير محللون إلى أن أن قانون العفو عن المنازل والمنشآت المشيدة بصورة مخالفة للقانون والمعايير المطلوبة، شكل عاملا مهما في الخسائر البشرية والمادية.

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