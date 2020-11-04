أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تشهد أسعار البنزين والديزل في تركيا زيادة جديدة اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس.

وتشير المعلومات الواردة عن مصادر بالقطاع إلى أن سعر لتر البنزين سيرتفع بنحو 17 قرشا في حين سيرتفع سعر لتر الديزل بنحو 16 قرشا اعتبارا من منتصف الليلة.

وكانت أسعار البنزين والديزل قد شهدت تراجعا في مستهل هذا الأسبوع بلغ 16 قرشا للبنزين و12 قرشا للديزل.

وبهذا سيبلغ سعر لتر البنزين نحو 6.58 ليرة في إسطنبول و6.64 ليرة في إزمير وأنقرة، بينما سيبلغ سعر لتر الديزل 6.01 ليرة في إسطنبول و6.08 ليرة في إزمير وأنقرة.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفع النفط عالميا نحو 2 في المئة عقب تراجع احتياطي النفط الخام في الولايات المتحدة بشكل حاد، بينما تتواصل التقلبات في أسعار النفط مع ترقب الأسواق نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان أقرب سعر آجل لبرميل خام برنت يتراوح بين 39.85 دولار و40.70 دولار، من ثم ارتفع بنحو 2 في المئة ليسجل 40.51 دولار.

هذا وارتفع سعر النفط الخام الخفيف الأمريكي بنحو 2.1 في المئة ليسجل 38.46 دولار.

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