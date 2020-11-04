نيوقوسيا (زمان التركية)ــ ارتفعت جزيرة ساموس اليونانية في شمال شرق بحر إيجة بمقدار 18-25 سم بعد الزلزال العنيف الذي الذي وقع يوم الجمعة 30 أكتوبر وكان مركزه في البحر على بعد 16 كم شمال شمال غرب الجزيرة.

لوحظ الارتفاع المذهل في الأجزاء الشمالية والجنوبية من الجزيرة، وفقًا لإعلان صادر عن فريق بحثي من كلية الجيولوجيا والبيئة التابعة للجامعة الوطنية وجامعة كابوديستريان في أثينا، المكون من البروفيسور إفثيميس ليكاس، والدكتور سبيريدون مافروليس. والدكتورة ماريليا غوغو والدكتورة إيوانا تريانتافيلو بمشاركة عالم الزلازل الدكتور جيراسيموس بابادوبولوس.

أجرى الفريق دراسة شاملة لزلزال ساموس، وتأثيره على مباني الجزيرة، والظواهر الجيوديناميكية المصاحبة له، والتسونامي الذي أعقبه، وتشويه التكوينات الأرضية.

من إجمالي الملاحظات التي أجريت في الموقع، يُشار إلى أن الجزيرة ارتفعت عن مستوى سطح البحر بما يتراوح بين 18 و 25 سم.

وشعر السكان بزلزال ساموس، الذي أودى بحياة شابين على الجزيرة، في أنحاء اليونان وفي تركيا المجاور، التي تسبب بها في أضرار جسيمة بعدد من المباني ومقتل 114 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين.

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