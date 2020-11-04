باريس (زمان التركية) وافقت الحكومة الفرنسية، رسميًا على اقتراح وزير الداخلية جيرالد دارمانين، بحظر حركة الذئاب الرمادية، القومية التركية المتطرفة في بلاده.

وكان وزير الداخلية الفرنسي دارمانين سبق أن أوضح أن “الذئاب الرمادية مجموعة شديدة العدوانية” وأن الحكومة ستطرح مشروع القانون اللازم لحظر أنشطتها على البرلمان يوم الأربعاء.

القرار يأتي في ظل العلاقات المتدهورة بين تركيا وفرنسا، والتي بدأت مع شرق البحر الأبيض المتوسط، وتطورت مع نزاعات ناغورنو كاراباخ، وأخيراً، مع مقتل مدرس عرض رسوم كاريكاتورية مهينة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أما السبب الرئيسي للقرار، هو الصدامات التي وقعت مؤخرًا بين الجاليتين التركية والأرمنية في ديسين-شاربيو قرب ليون شرق فرنسا، وكتابة عبارة “الذئاب الرمادية” ليلة السبت الماضي على نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية المزعومة على يد الأتراك في أواخر العهد العثماني وبدايات تأسيس الجمهورية التركية والمركز الوطني للذاكرة الأرمنية بالقرب من ليون.

يذكر أن حركة “الذئاب الرمادية” تعتبر الذراع العسكري في ثوب مدني لحزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وتواجه هذه الحركة عديدًا من الاتهامات، في مقدمتها قتل 100 علوي في السبعينيات، وارتكاب مجزرة تقسيم سنة 1977 التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، إلى جانب لعب دور في محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني.

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