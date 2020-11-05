أنقرة (زمان التركية) – رسا قارب على متنه مواطنين فروا من تركيا بينهم برلماني وصحفي كردي ونحو 20 شرطيا سابقا في ميناء كاتاكولو اليوناني.

وبحسب ما ورد في النسخة التركية لموقع “أحوال تركية” ذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن قوات خفر السواحل في مدينة كاتاكولو قامت باقتياد قارب بلغ البحر الأيوني قادما من بحر إيجة إلى الساحل.

وتبين أن القارب كان يقل 65 شخصا أغلبهم من الأتراك وأنهم كانوا يسعون لبلوغ القارة الأوروبية عبر إيطاليا.

وطالب الأشخاص على متن القارب باللجوء إلى اليونان، مؤكدين أنهم تعرضوا للتعذيب على يد السلطات التركية وتم الزج بهم داخل السجون لاختلافهم الفكري.

وتواصل السلطات اليونانية تحقيقاتها في الأمر.

جدير بالذكر أن السلطات اليونانية كانت قد اعتقلت يوم أمس ثلاثة أتراك يحملون هويات يونانية مزيفة، حيث عثرت الشرطة اليونانية على بطاقات هوية مع الأتراك المقبوض عليهم تفيد بأنهم عناصر من الشرطة والجيش.

وخلال التحقيقات أفاد الأتراك الثلاثة المقبوض عليهم أن السلطات التركية تتهمهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ولعب دور في محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 دون أي دليل.

هذا وتجري السلطات اليونانية تحقيقات للكشف عن ملابسات حصولهم على هويات يونانية مزيفة.

وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري عام 2016 بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.

وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.

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