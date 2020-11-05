أنقرة (زمان التركية) – أبدى الكاتب الصحفي التركي عاطف باقي استغرابه من مساندة حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب أردوغان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من أن ترامب يوظف كراهية الإسلام والمسلمين في البقاء بالسلطة.

عاطف باقي ذكر بمقال في صحيفة قرار التركية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاول الفوز بالانتخابات الرئاسية من خلال إثارة العداء للإسلام وفزاعة المسلمين، معبرًا عن دهشته إزاء دعم الإسلاميين الأتراك ترامب رغم أنهم يزعمون أنهم يكافحون ضد الإسلاموفوبيا.

وأوضح باقي أن ترامب حاليا يتصدر قائمة أعداء الإسلام والمسلمين بالعالم، واصفا إياه بالعنصري الذي لم يخجل من استغلال هجمات فيينا.

وأضاف باقي أن ترامب شخصية عنصرية عمل على إقناع الأمريكيين بإعادة انتخابه من خلال إثارة مزاعم بأن الولايات المتحدة ستخضع للهيمنة الصينية برحيله، وأنهم سيجربون على تعلم اللغة الصينية وأن الوباء الحقيقي ليس كورونا بل الصين.

وأكد باقي أن فوز ترامب هو انتصار للدجل الشعبوي والاحتيال الصارخ والخبث المدبر والعنصرية وكراهية الإسلام قائلا: “لكن الذين يزعمون المعركة مع الإسلاموفوبيا من الرموز التركية تريد انتصاره على نحو غير مفهوم!”.

وأفاد أن إعلان ترامب فوزه بالانتخابات بينما لم تنتهي أعمال الفرز، بهدف تضليل الرأي العام لسرقة الأصوات والتلاعب بالنتائج عندما تأكدت خسارته للانتخابات. مجرد إقدام ترامب على هذه الخطوة كان كافيا لإسعاد أنصار ترامب في الداخل التركي. فهم يحبسون أنفاسهم وسيتنفسون الصعداء حال فوزه”، على حد قوله.

يذكر أن المرشح الديموقراطي الرئاسي جو بايدن توعد بدعم المعارضة التركية لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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