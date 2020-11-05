أنقرة (زمان التركية) – رفض نواب التحالف الحاكم في البرلمان التركي مقترحا لرفع موازنة وزارة التعليم بنحو 10 مليارات ليرة من أجل تعزيز أمن ومتانة المدارس ضد الزلازل.

وذكرت صحيفة بيرجون أن نواب حزب الشعوب الديمقراطي، جارو بايلان ونجدت إيباك يوز وأرول كاترجي أوغلو تقدموا بمقترح إلى لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان للمطالبة برفع الميزانية الاستثمارية لوزارة التعليم من أجل تعزيز كفاءة المدارس ضد الزلازل، غير أن البرلمان رفض هذا المقترح بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

وفي تعليق منه أفاد النائب بايلان أن مقترحهم جاء لكي يحظى الطلاب بفرصة للتعلم في ظروف أكثر أمانا، وطالبوا برفع الموازنة بنحو 10 مليار ليرة لأجل هذا.

يذكر أن زلزال أزمير الذي وقع قبل أسبوع أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.

ولم يكن هذا المقترح الوحيد الذي رفضه البرلمان، إذ رُفض أيضا مقترح بتخصيص موارد بنحو 20 مليار ليرة إلى وزارة التعليم لتعيين 200 ألف مدرس.

وأكد بايلان أن وزارة التعليم كانت ستتمكن من خلال هذه الموازنة من تعيين مدرسين جدد عوضا عن المتقاعدين، مفيدا أن الموازنة الحالية تجعل الوزارة عاجزة عن تعيين مدرسين إضافيين.

وأضاف بايلان أنهم اقترحوا تزويد موازنة التعليم بـ20 مليار ليرة لتعيين 200 ألف مدرس، قائلا: “هناك مئات الآلاف من المدرسين الذين ينتظرون التعيين. دعونا نعزز ميزانية الوزارة بنحو 20 مليار ليرة ونعين سويا 200 ألف مدن”.

هذا وأوضح بايلان أن وزير التعليم يوافقهم الرأي في هذا الصدد، غير أن نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يقفون في طريقهم.

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