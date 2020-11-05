إسطنبول (‏زمان التركية) – أعلن والي إسطنبول فالي يارلي كايا، أن الفترة المقبلة سيكون على بعض الفئات إنجاز أعمالهم من المنزل دون الذهاب إلى مقر العمل.

تصريحات والي إسطنبول فالي يارلي كايا، جاءت عقب اجتماع مجلس حفظ الصحة العامة في إسطنبول، حيث أعلن أن ولاية إسطنبول تتخذ وستتخذ المزيد من التدابير الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ضوء توصيات المجلس العلمي لمواجهة الفيروس ووزارة الصحة التركية.

يارلي كايا قال “سيواصل كبار السن أكبر من 60 عامًا، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأمهات الأطفال أقل من 10 سنوات، أعمالهم من من المنزل دون الذهاب إلى مقر العمل.

ومنذ بداية تفشي وباء كورونا في تركيا، سجلت إسطنبول أكثر من 50 بالمئة من الضحايا.

وأشار والي إسطنبول إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أيضًا قبل يومين عن تدابير جديدة لمواجهة تفشي الوباء، وكذلك نشرت وزارة الداخلية تعميمًا بالإجراءات الجديدة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعمال المراقبة على أماكن العمل ومدى اتباع التدابير المعلنة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا الشهر الماضي دخول البلاد المرحلة الثانية من تفشي وباء كورونا.

السلطات الصحية في تركيا أعلنت مساء الأربعاء تسجيل 2391 إصابة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ارتفاع متواصل لأعداد الضحايا.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 384 ألفَا و509 حالة، وارتفعت أعداد الوفيات أيضًا إلى 10 آلاف و558 حالة.

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