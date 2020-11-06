أديس أبابا – (زمان التركية): قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مغرداً على تويتر “إن عمليات قوات الدفاع الفيدرالية الجارية في شمال إثيوبيا لها أهداف واضحة ومحدودة وقابلة للتحقيق، لاستعادة سيادة القانون والنظام الدستوري، وحماية حقوق الإثيوبيين في عيش حياة سلمية أينما كانوا في البلاد”.

وأضاف: “حاولت الحكومة الفيدرالية بصبر لعدة أشهر حل الخلافات مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغري بشكل سلمي”.

وتابع آبي أحمد: “حاولنا الوساطة والمصالحة والحوار، لكن كل ذلك فشل بسبب غطرسة وعناد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخيراً قاموا بمهاجمة القيادة العسكرية الشمالية المتمركزة في أقليم تيغراي”.