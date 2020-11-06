كوبنهاغن – (زمان التركية): رصد معهد المصل في الدنمارك، الذي يتعامل مع الأمراض المعدية، سلالات من فيروس كورونا مرتبطة بحيوان المنك في 214 شخصاً منذ يونيو، وذلك وفقاً لتقرير نشره المعهد على موقعه الإلكتروني الذي تم تحديثه أمس الخميس.

ودفع اكتشاف انتقال الفيروس المتحور من المنك إلى البشر الدنمارك إلى إعدام كل حيوانات المنك بها. وكانت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، قد قالت يوم الأربعاء إن بلادها ستعدم ما يصل إلى 17 مليون حيوان منك بعد تحوّر الفيروس، وأضافت أن السلطات الصحية عثرت على سلالات للفيروس في البشر وفي المنك أظهرت انخفاضاً في الحساسية للأجسام المضادة، ما قد يقلل فاعلية اللقاحات المستقبلية.

وتابعت: “علينا مسؤولية هائلة تجاه شعبنا، غير أنه ومع التحور الذي اكتُشف الآن أصبح علينا مسؤولية أكبر تجاه باقي العالم أيضاً”.

وأردفت فريدريكسن: “الفيروس المتحور في المنك قد يمثل خطورة بالنسبة لفاعلية اللقاح المستقبلي. وهذا معناه المخاطرة باحتمال انتشاره من الدنمارك لدول أخرى”.