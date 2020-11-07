إسطنبول (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث، أجرته مؤسسة إسطنبول للأبحاث الاقتصادية، عن ارتفاع نسبة مؤيدي الانتخابات المبكرة في تركيا، مقارنة مع نتائج سابقة.

وخلال استطلاع الرأي، تم توجيه سؤال “هل يجب إجراء انتخابات مبكرة؟” للمشاركين، فكان الرد أن 44.7 % أيدوا إجراء انتخابات مبكرة، بينما رفضها 52.4%؛ في الوقت الذي قال فيه 2.9% من المشاركين إنه ليس لديهم إجابة حول هذا الموضوع.

وبالمقارنة بنتائج استطلاع أجرته المؤسسة في يونيو الماضي، حول نفس الموضوع، كانت هناك زيادة قدرها 12 نقطة في معدل أولئك الذين قالوا “نعم” للانتخابات المبكرة، وانخفاض بقدر 9 نقاط في معدل المشاركين الذين أجابوا بـ “لا”.

وعقد انتخابات مبكرة في تركيا، هو مطلب أحزاب المعارضة، وأبرز المطالبين بعقد انتخابات مبكرة، حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي.

ويرفض التحالف الحاكم الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، اللجوء إلى انتخابات مبكرة، والشهر الماضي قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ليست “دولة قبلية” حتى تعقد فيها انتخابات مبكرة، رغم أن انتخابات عام 2018 عقدت مبكرًا عن موعدها، لكن الأوضاع الاقتصادية الحالية قد تجعل العدالة والتنمية يخسر ناخبيه في حال عقد انتخابات.

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