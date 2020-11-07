أنقرة (زمان التركية)ــ قالت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “Optimar” لاستطلاعات الرأي حول وسائل التواصل الاجتماعي والسياسة، أن موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يمثل أولوية لأنصار حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بينما يمثل “تويتر” الأولوية والأهمية لمؤيدي حزب الشعب الجمهوري.

وأجري الاستطلاع من خلال مقابلات وجهًا لوجه مع ألفين 147 شخصًا في الفترة ما بين 26-30 أكتوبر.

وقال 33.3 بالمئة من المشاركين إن حزب العدالة والتنمية يحل مشاكل تركيا لكن الأهم هو 32.1٪ قالوا إن بإمكان المعارضة حلها.

وكشف نتائج الاستطلاع أن 30.4% من السيدات يفضلن إنستجرام، بينما بلغت نسبة الرجال 23.8%، وأن المعدل العمري لاستخدام الموقع بين 18-24 عامًا، ثم تقل النسبة في المرحلة العمرية التالية 25-34 عامًا.

أما بالنسبة لموقع فيس بوك، فقد جاء الرجال في المقدمة بنسبة تأييد بلغت 31.2%، أما بين النساء فقد بلغت نسبته 26.3%، وكانت النسبة الأكبر لمستخدمي المرحلة العمرية بين 45-54 عامًا، ثم المرحلة العمرية التالية والتي تكون أكبر من 55 عامًا.

وبلغت نسبة متابعة الرجال لتويتر 28.1%، بينما بلغت متابعته من السيدات 23.1%، وجاءت المرحلة العمرية 18-24 عامًا كأكبر نسبة متابعة بنسبة 37.5%، ثم المرحلة العمرية أكبر من 55 عامًا بنسبة 26.8%.

وإجمالا بلغت نسبة مفضلي الفيس بوك في استطلاع الرأي 28.85، بينما جاء في المركز الثاني إنستجرام بنسبة 27%، ثم تويتر بنسبة 25.7%، ثم يوتيوب في المركز الرابع بنسبة 6.4%.

يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية فرضت هذا الشهر غرامة 10 ملايين ليرة تركيا على منصات التواصل التي تمتك أكثر من مليون شخص، بعد عدم استجابتهم لقانون جديد يفرض عليهم تعيين ممثلين لهم في تركيا، للاستجابة لطلبات الحكومة فيما يتعلق بالمحتوى المنشور لديهم.

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