القاهرة (زمان التركية)ــ شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت في الانتخابات التشريعية ببلاده.

وأدلى الرئيس السيسي بصوته صباح اليوم بانتخابات مجلس النواب، في منطقة مصر الجديدة.

السفير بسام راضي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس أدلى بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

وانطلقت اليوم الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة بينها القاهرة، ويستمر التصويت بالداخل حتى مساء الغد الأحد.

ويتنافس المرشحون في انتخابات مجلس النواي على 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً للقوائم. فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا على الأكثر.

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