أنقرة (زمان التركية) – تقاسمت تركيا وألبانيا، المركزين الآخرين من قائمة الحد الأدنى للأجور في أوروبا.

وبينما كان سعر صرف اليورو في تركيا في مثل هذا اليوم من أكتوبر 9.27 يبلغ اليوم السبت 7 نوفمبر سعر صرف اليورو في تركيا 10.13 ليرة تركية.

وبالعملة الاوروبية بلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 450 يورو في بداية 2020، لكنه يبلغ 295 يورو في 6 من نوفمبر الجاري، بسبب خسارة الليرة 30 % من قيمتها أمام اليورو. بينما ما بتقاضاه الموظف في تركيا بالحد الأدى للأجور يبلغ 213 يورو.

يأتي ذلك بينما النقاشات في تركيا مستمرة حاليا حول مقدار الحد الأدنى للأجور في العام المقبل 2021، بعدما تم تحديده هذا العام بقيمة ألفي و324 ليرة تركية.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) للنصف الأول من عام 2020، فإن لوكسمبورغ جاءت في المرتبة الأولى أوروبيا في الأعلى للحد الأدنى للأجور، بواقع ألفي و142 يورو، يليها أيرلندا 1.656 يورو.

وتأتي هولندا في المركز الثالث بحد أدنى للأجور يصل إلى 1.636 يورو، بعدها إنجلترا 1.599 وبلجيكا 1.594 وألمانيا 1.584 وفرنسا 1.539.

ولا يوجد حد أدنى للأجور في الدنمارك وإيطاليا وقبرص والنمسا وفنلندا والسويد.

فيما تشترك تركيا مع ألبانيا في الصفين الأخيرين من الحد الأدنى للأجور وهو 213 يورو.