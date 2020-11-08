أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الإدارة الاقتصادية للبلاد والرئيسى رجب أردوغان هم المسؤولون عن الوضع الاقتصادي الحالي وليس الجهاز البيروقراطي الواقع تحت سيطرتهم بشكل مخالف للقانون.

جاء ذلك تعليقا على قرار أردوغان الخاص إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، وتعيين رئيس الهيئة الاستراتيجية والتخطيط التابعة لرئاسة الجمهورية ناجي أغبال بدلًا منه، وأكد باباجان أن الرئيس لا يمكنه التهرب من مسؤوليته عن الوضع الاقتصادي المتراجع باتخاذ قرار مثل هذا.

تصريحات باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، جاءت في مؤتمر حزبه بولاية ماردين، السبت، حيث قال: “أقيل محافظ البنك المركزي بعملية في منتصف الليل. ولكن لا يجب أن ننسى أبدًا أن السبب الرئيسي وراء ما يحدث في الاقتصاد هو النظام الرئاسي وإدارته القائمة على استبعاد الأفكار المشتركة والتفكير المؤسسي، والذي يُنفِّر العقول. لن يكون ممكنًا حل أزمات هذا البلد دون تغيير هذه العقلية”.

وأوضح باباجان المعروف بمهندس النهضة الاقتصادية لتركيا خلال توليه منصب وزير الاقتصاد، أنه عندما غادر الحكومة كان عجز الموازنة 24 مليارًا، ولكنه الآن وصل إلى 29 مليارًا، قائلًا: “يريدون أن يحملوا موظفا واحدا مسؤولية كل ذلك. لن يتمكن رئيس الجمهورية أو الأشخاص المطبقون لتعليمات الإدارة الاقتصادية، من الهرب من الحساب. هذه الحكومة جعلت البلاد في هذا الوضع. لا يمكنكم أن تهربوا من هذه المسؤولية، الأمر ليس بهذه السهولة. هذا الشعب ليس أبلهًا لهذه الدرجة. للأسف الدولة تدار الآن بطريقة لا تعرف الشفافية”.

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