أنقرة (زمان التركية) – تبين أن بلدية غازي عنتاب الي يديرها عمدة منتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أسندت مناقصة بقيمة 836 ألف و250 ليرة لشركة لم يمضي على تاريخ تأسيسها 20 يومًا.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي حصلت شركة سوناي لمستلزمات النظافة، التي لم يكن له سابقة أعمال على مناقصة توريد مستلزمات النظافة.

وتساءل عضو مجلس البلدية عن حزب الشعب الجمهوري، أوغور كالكان، كيف تم تقييم الشركة المؤسسة قبل 20 يوما لإسناد مناقصة بقيمة 836 ألف و250 ليرة إليها.

وكانت بلدية غازي عنتاب قد أعلنت في 27 أغسطس عن مناقصة لشراء مستلزمات النظافة التي ستوزع على المدارس بالاستناد إلى المادة 21B التي يتم تطبيقها في الكوارث الطبيعية والأوبئة.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول وقعت البلدية الاتفاقية مع شركة سوناي لمستلزمات النظافة من أجل المهمة التي ستستغرق عشرة أيام.

ويشير السجل التجاري التركي إلى تأسس شركة سوناي الفائزة بالمناقصة في السابع من أغسطس.

هذا وتساءل عضو مجلس البلدية عن حزب الشعب الجمهوري، يلماز كيراش، عن إحصاءات ومبيعات الشركة التي ارتكزت عليها البلدية في إسناده هذه المناقصة إلى الشركة.

وقال: “نحن لا نعارض منح منقاصة لأحد أو التعاون مع أحد، لكننا نتساءل عن كيفية منح هذه المناقصة إلى شركة بعد فترة قصيرة من تأسيسها”.

ويحظى رجال الأعمال القريبون من الحزب الحاكم في تركيا بفرصة الفوز بالمناقصات الحكومية، وفق تقارير.

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