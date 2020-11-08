إزمير (زمان التركية)ــ بلغ عدد المباني المتضررة والمدمرة بشدة في إزمير غرب تركيا جراء الزلزال الذس ضرب المنطقة أواخر الشهر الماضي 342 مبنى.

وتسبب الزلزال الذي وقع يوم 30 أكتوبر الماضي في مقتل 114 شخصًا، وإصابة المئات.

وصرح مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع العمراني، بأنهم أكملوا دراسات تقييم الأضرار في منطقة بيركلي بعد الزلزال، وقال: “تم فحص 411 ألف قسم مستقل في 75 ألفًا 934 مبنى في جميع أنحاء إزمير. في الوقت الحالي، يبلغ عدد المباني المهدمة والمتضررة بشدة والمنهارة لدينا 342، وعدد الأقسام المستقلة. 4 آلاف و350 “.

وقال الوزير كوروم في تصريح للصحفيين، إن 9 أيام مرت على الزلزال وأن الفرق تواصل العمل بشكل مكثف.

الوزير أضاف “تم تحديد 3 آلاف 660 مبنى بها أضرار طفيفة و383 مبنى بأضرار متوسطة في الوقت الحالي، ونأمل أن تكون فرقنا قد أكملت دراسات تقييم الأضرار في غضون 3 أيام”.

ولفتت إلى أنه تم تحويل 38 مليون ليرة من الموارد من قبل الوزارات المعنية حتى الآن، “حتى اليوم تم إيداع 14 مليون ليرة من الإيجار ومساعدات النقل في حسابات المواطنين من خلال مؤسسة المساعدة الاجتماعية والتضامن”.

وذكرت أنه تم تصميم 5 آلاف منزل لتكون مساكن جديدة، وقال “سننفذ ألفين مسكن حول منطقة الأنقاض و3 آلاف في منطقة المحمية. لقد حددنا 7 مناطق، لكل مواطن مبنى بديل واحد حاليا في هذه المناطق السبع”

وتم الإشارة إلى أن 531 ألف مواطن يتلقون وجبات ساخنة بتنسيق من الهلال الأحمر التركي.

وأشارت تقييمات رسمية إلى أن عدم متانة المباني هو ما تسبب في انهياراها، فيما أعلنت السلطات القبض على عدد من المقاولين المسئولين عن مباني حديثة انهارت في زلزال إزمير بسبب الغش في مواد البناء.

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