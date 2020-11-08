أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي، فاتح آلطايلي إن تركيا تسجل يوميًا نحو 40 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد.

وزعم آلطايلي أن الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد تفوق الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية، قائلا: “نحن نتحدث عن 40 ألف إصابة يومية”.

وأضاف آلطايلي أن إصابات فيروس كورونا المستجد في تركيا شهدت زيادة انفجارية، محذرا المواطنين من مغادرة منازلهم إلا في الضرورة والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.

ورغم أن وزير الصحة فخر الدين كوجا صرح الشهر الماضي أن بلاده دخلت المرحة الثانية من تفشي وباء كورونا، إلا أن رقم الإصابات المعلن والذي كان مرتفعا أمس لم يتجاوز 2400 إصابة.

وذكر آلطايلي أنه لا يعلم عدد الإصابات الفعلية بالفيروس وأن الإحصاءات الصادرة عن وزير الصحة، قد تكون صحيحة قائلا: “لكن المعلومات الواردة عن مصادر مطلعة تشير إلى تجاوز الإصابات الفعلية للأرقام المعلنة وتتحدث عن 40 ألف إصابة يوميا. هذا الفيروس لا يقتل كل من يصيبه، لكن ليس من المعروف بعد من سيسقط ضمن ضحاياه”.

10 في المئة نسبة الفحوصات الإيجابية قبل شهرين

وكان كوجا قد اعترف في تصريحاته خلال الأشهر الماضي بأنهم لا يدرجون كل تحليل إيجابي ضمن قائمة المصابين. وذكر كوجا أن الأشخاص الذين تأتي نتائج فحوصاتهم إيجابية وتظهر عليهم أعراض فقط يتم إدراجهم ضمن القائمة الفيروزية.

وأفاد كوجا أن نسبة الفحوصات التي جاءت نتائجها إيجابية خلال الفترة تلك بلغت 10 في المئة إجمالي الفحوصات، لكن سرعة انتشار الفيروس خلال الشهر الأخير ارتفعت بشكل جنوني وهو ما أعلنه كوجا بنفسه.

ولهذا يتوقع أن نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت إلى 30 في المئة، إذ بلغت عدد الفحوصات التي أجريت بالأمس نحو 145 ألف و241 فحصا.

وتعادل نسبة الثلاثين في المئة من إجمالي الفحوصات المعلن إجرائها نحو 43 ألف و572 إصابة، وفي حال ما إن كانت النسبة تقدر بعشرين في المئة فقط فهذا يعادل 29 ألف إصابة على الأقل، غير أن الإحصاءات المعلنة بالأمس تشير إلى ألفين و436 إصابة فقط.

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