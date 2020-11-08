أنقرة (زمان التركية)ــ فاز فريق ملاطية سبور بأرضه على دنيزلي سبور في الأسبوع الثامن من الدوري التركي الممتاز بهدفين مقابل لا شئ.

وأحرز لاعبو ملاطية سبور اليوم الأحد الهدفين في الشوط الأول من المباراة.

وبعد المباراة قال حمزة حمزة أوغلو، مدرب يني ملاطية سبور، إنهم حققوا فوزًا مستحقًا في مباراة يوكاتيل دنيزلي سبور بفوزهم 2-0.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، صرح حمزة أوغلو أنهم لعبوا مباراة مهمة مع دنيزلي سبور اليوم.

مذكرا بأنهم خسروا أمام بشيكتاش الأسبوع الماضي ، قال حمزة أوغلو “كان فوز اليوم والنقاط التي اكتسبناها مهمة للغاية بالنسبة لنا. لقد حققنا فوزًا نستحقه. قاتلنا جيدًا، تهانينا للاعبين. نعم، ربما لم تكن المباراة جيدة جدًا ولكن لقد فعلنا أشياء جيدة، لكن النضال من أجل الفوز اليوم كان أكثر قيمة بالنسبة لي. أهنئ جميع لاعبي فريقي، وأهنئ دنيزلي سبور، فهم فريق جيد، لقد لعبوا جيدًا، لكننا كنا متحمسين جدًا”.

وقال روبرت بروسينيكي مدرب دنيزلي سبور إنه هنأ ييني مالاتيا سبور بالفوز.

وأكد بروزينيكي أن خصومه قاتلوا بشكل جيد وفازوا بمباراة مهمة، وأضاف “ارتكبنا أخطاء فردية واضحة جدًا… ولا يمكنني قول أي شيء للاعبين عن المباراة لأنهم كافحوا كثيرً. شكرا لكم”

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