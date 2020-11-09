أنقرة (زمان التركية)ــ شهد سعر صرف الدولار في تركيا انخفاضًا حادًا عقب إعلان وزير المالية التركي بيرات ألبيراق استقالته من منصبه.

تم تداول الدولار بسعر 8.19 مع بداية اليوم الإثنين بعد أن كان الدولار قد سجل أمس 8.52.

وعقب إعلان ألبيراق مساء الأحد استقالته بشكل مفاجئ تراجع سعر صرف الدولار في تركيا إلى 8.33.

وسجل الدولار أعلى سعر صرف عند 8.58 يوم الجمعة الماضي.

واليوم سجل سعر صرف اليورو 9.75 بتراجع 3.7 بالمائة باليورو بعد أن كان سعر الصرف 10.81.

ذكر محللون أن تصريحات محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال أيضا أثرت بشكل إيجابي على أصول الليرة التركية.

وأشار أغبال إلى أن الأهداف الرئيسية للبنك هي ضمان والحفاظ على استقرار الأسعار، وقال: “سيتم استخدام جميع أدوات السياسة بشكل حاسم بما يتماشى مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار. وفي السياسة النقدية، سيتم تعزيز التواصل في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ”.

ألبيراق أعلن استقالته مساء الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأغلق التعليقات على المنشور، وأوقف حسابه على تويتر.

وجائت استقال وزير المالية، بعد تصريحات مستفزة لمن أبدوا انزعاجهم من ارتفاع سعر الدولار، من قبيل “هل تتقاضون رواتبكم بالدولار؟” و “أنا لا أهتم بارتفاع الدولار لأن اقتصادنا قوي”. ال بيرات ألبيراق مؤخرًا: “إذا أردنا خفضنا الدولار، ولكننا لا نبالي به. إذا رفعتم الفائدة، سيتراجع سعر الدولار. ولكن هذا ليس همنا”.

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