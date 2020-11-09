أنقرة (زمان التركية) – علَّق حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، على استقالة وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق من منصبه، من خلال تصريحات لاثنين من أبرز أعضائه.

المتحدث الرسمي بالحزب، فائق أوزتراك، علق على القرار من خلال تغريدة على تويتر قائلاً: “اقتصاد الدولة في حالة يرثى لها. ليس من الواضح ما إذا كان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق قد استقال أو لا. المشكلات الأسرية تغرق الاقتصاد. أمتنا ليست مجبرة على تحمل عبء نظام الرجل الواحد”.

كما قال مراد أمير، في تغريدة أيضًا على حسابه على تويتر: “هل توجد استقالة؟ أم لا؟ النظام الحاكم عاجز عن إدارة هذه المرحلة. القصر يلتزم الصمت، والإعلام الموالي ابتلع لسانه، ينتظرون ما الذي عليهم أن يقولونه”.

يذكر أن الإعلام الموالي لحكومة حزب العدالة والتنمية لم يتطرق إلى سخبر استقالة وزير المالية صهر أردوغان رغم مرور ساعات على إعلان ألبيراق خبر استقالته، مما اعتبره المراقبون دليلاً واضحًا على عدم قدرة وسائل الإعلام كتابة أي شيء دون تلقي أوامر من الرئيس أردوغان.

يذكر أن كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري سبق وأن طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة صهره بيرات ألبيراك من منصبه “إن كان يحب تركيا”.

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