أنقرة (زمان التركية) – وصف حزب اليسار التركي، وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق المستقيل من منصبه بـ”الصهر الفاشل”، لكنه أكد أن سبب التراجع الاقتصادي هو “نظام الرجل الواحد”.

وجاء في بيان صادر عن حزب اليسار: “استقالة الصهر الفاشل أمر جيد؛ ولكن السبب الأساسي وراء الانهيار الاقتصادي هو نظام الرجل الواحد. علينا أن نغير هذا النظام كاملًا”.

وكان ألبيراق، وزير المالية وصهر الرئيس أردوغان، أعلن مساء الأحد بشكل مفاجئ استقالته من منصبه.

وأوضح حزب اليسار أن الدولة باتت تعاني من بطالة كبيرة، وفقر يواصل الانتشار، وتضخم متزايد، وتراجع في القوة الشرائية يوما بعد يوم، مؤكدًا أن كل هذه الأسباب تجعل قرار الاستقالة إيجابيا.

وتابع الحزب في بيانه: “استقالة وزير الخزانة والمالية برات ألبيرق لقيت ترحيبا حارًا من قبل المجتمع. ولأن انخفاض قيمة الليرة التركية لم يكن ممكناً منذ توليه منصبه، فقد استُنزفت احتياطيات البنك المركزي، ووصلت البلاد إلى حافة أزمة ديون خارجية عميقة”.

أضاف البيان: “المشكلة الأساسية هي النظام الرئاسي الذي جمع الصلاحيات في يد رجل واحد، ولا يتوافق مع نظام التطور الاقتصادي، والتراكم الاقتصادي في تركيا”.

وأكد بيان الحزب اليساري أنه لا يمكن الدفع بالاقتصاد إلى الأمام من دون إقامة حكم تشاركي، وفصل بين السلطات، ونظام ديمقراطي، وحرية إعلام، وإدارة عامة قائمة على الجدارة.

وختم البيان قائلا “لا يمكن للبلد أن ترتقي مع استقالة وزير واحد”.

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