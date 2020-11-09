أنقرة (زمان التركية) – قالت الحكومة الألمانية إن صادراتها إلى البحرية التركية بلغ خلال 18 عامًا بلغ إجماليها 522 مليون يورو.

جاء ذلك في رد خلال إجابتها على مذكرة استفهامية تقدمت بها النائبة عن الحزب اليساري، سفيم داغدالان.

وزارة الاقتصاد الألمانية قالت إنه من المتوقع أن الصادرات يتم استخدامها في إنشاء السفن الحربية أو تسليحها أو تزويدها بالمعدات التقنية مشيرة إلى أن الصادرات التي بلغت قيمتها 128 مليون و800 ألف يورو تشمل الغواصات.

جدير بالذكر أن ألمانيا كانت قد أعلنت العام الماضي تجميد الموافقات على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش التركي وذلك عقب إطلاق تركيا عملية غصن السلام في سوريا.

وأرجعت ألمانيا سبب هذا القرار إلى احتمالية استخدام تركيا تلك الأسلحة والمعدات في العملية العسكرية داخل سوريا.

إلا أن القرار لم يشمل صفقات السلاح القديمة.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنه منذ عام 2002 قامت بالتصديق على صادرات سلاح ومعدات تقنية بقيمة 522 مليون يورو لصالح سلاح البحرية التركية.

وعقب التوترات القائمة مع تركيا بسبب آبار الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط طالبت اليونان السلطات الألمانية بإيقاف صادراتها من السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا وعلى رأسها صادراتها للبحرية التركية.

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