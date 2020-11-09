عمان (زمان التركية)ـ زيت حبة البركة “الحبة السوداء” والعسل من المأكولات المشهورة في العالم العربي، والتي يعتقد أن لها العديد من الفوائد الصحية المختلفة، هيا نتعرف عليها، من خلال مقال موقع (ويب طب):

1. فوائد زيت حبة البركة

تشمل الفوائد الصحية المرتبطة بزيت الحبة السوداء في:

1. المساعدة في خفض الوزن

تعد هذه من أهم فوائد زيت الحبة السوداء شيوعًا، حيث يساهم تناوله في التقليل من الوزن ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

الجدير بالذكر أن البعض يقوم بتناول مكملات زيت الحبة السوداء لتحقيق هذه الفوائد، علمًا أنه لم يتم الكشف عن السبب وراء هذه العلاقة أو إثباتها بعد.

2. تعزيز صحة البشرة

يساعد استخدام زيت حبة البركة في تعزيز صحة البشرة وحمايتها من الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة، ومن أهمها:

حب الشباب.

الصدفية.

التهاب الجلد.

إلى جانب ذلك يعمل هذا الزيت على ترطيب البشرة وتنعيمها.

3. خفض خطر الإصابة بالسرطان

حيث وجدت بعض الدراسات العملية المختلفة أن استخدام زيت حبة البركة يعمل على التأثير على موت الخلايا السرطانية في أنواع معينة من السرطان مثل سرطان الدماغ والدم والثدي.

الجدير بالذكر أن هذا الزيت يحتوي على مواد نباتية تمتاز بخصائصها المضادة للسرطان مثل مادة مادة الثايموكوينون (Thymoquinone)، حيث لوحظ أثرها على الفئران بشكل كبير.

4. تعزيز صحة الكلى والكبد

قد يساعد استخدام زيت الحبة السوداء على حماية كلًا من الكبد والكلى من الإصابة بالمشاكل الصحية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفائدة كانت واضحة لدى الحيوانات لكنه لم يتم تأكيدها على الإنسان بعد.

5. فوائد زيت حبة البركة الأخرى

إلى جانب الفوائد المذكورة سابقًا، فقد يساعد استخدام هذا الزيت في الحصول على الفوائد الاتية أيضًا:

تنظيم مستوى السكر في الدم.

تعزيز الخصوبة لدى الرجال من خلال زيادة جودة الحيوانات المنوية وعددها.

محاربة الالتهابات المختلفة.

تقليل الألم الناتج عن الإصابة بالتهاب المفاصل.

المساعدة في تقليل أعراض الحساسية.

تعزيز صحة القلب.

2. فوائد العسل

لمعرفة فوائد زيت الحبة السوداء والعسل، من الضروري أن نتعرف على فوائد العسل أيضًا، والتي تشمل ما يأتي:

1. خصائص مضادة للأكسدة

واحدة من أهم فوائد العسل أنه يتمتع بفوائد مضادة للأكسدة، وذلك بسبب احتواءه على مواد مختلفة مثل مادة الفايتوكيميكال (Phytochemicals).

الجدير بالذكر أن مضادات الأكسدة تعمل على تحييد عمل الجذور الحرة، التي ترفع بدورها من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

2. يمد الجسم بعناصر غذائية مختلفة

يحتوي العسل على العديد من المواد الغذائية المختلفة والتي يمد الجسم بها، ومن بينها:

سكر الفركتوز.

النياسين.

الكالسيوم.

المغنيسيوم.

المنغنيز.

البوتاسيوم.

الفسفور.

الزنك.

الجدير بالذكر أن الملعقة الواحدة من العسل تحتوي على 64 سعرة حرارية.

3. له خصائص مضادة للبكتيريا

يحتوي العسل على بيروكسيد الهيدروجين (Hydrogen peroxide) ودرجة حموضة منخفضة، وهذا يعني أنه يستطيع القضاء على البكتيريا والفطريات.

لهذا السبب يستخدمه العديد من الأشخاص في تنظيف وتعقيم الجروح.

4. فوائد العسل الأخرى

فوائد العسل الصحية عديدة، وتشمل إلى جانب الفوائد السابقة ما يأتي:

تسريع عملية التئام الجروح.

التقليل من الكحة والسعال.

المساعدة في علاج الإسهال.

تعزيز صحة الدماغ.

مفيد للبشرة والشعر.

طريقة عمل زيت الحبة السوداء والعسل

للحصول على هذا المزيج، قم بتطبيق الخطوات الاتية:

قم بمزج ملعقة صغيرة من العسل مع كوب من الماء الدافئ.

قم بطحن سبعة حبوب من الحبة السوداء من ثم إضافة البودرة إلى المزيج السابق.

ملاحظة: من الممكن إضافة ملعقتان من خل التفاح.

أعراض جانبية لزيت حبة البركة

بشكل عام لا يترافق استخدام زيت حبة البركة مع أية أعراض جانبية في حال تم ذلك بمستويات قليلة، لكن في المقابل، وجدت بعض الدراسات العلمية أن تناول زيت حبة البركة لفترة طويلة من الزمن وبمستويات عالية قد يسبب الغثيان والنفخة لدى البعض.

واحد من الأمور المثير للقلق حول استخدام زيت حبة البركة هو إمكانية تفاعله مع بعض الأدوية، وخاصة تلك التي يتم معالجتها عن طريقة سيتوكروم 450، ومن بينها الوارفين ومعيقات بيتا.

إلى جانب ذلك، هناك تخوفات من أن تناول كميات عالية من زيت الحبة السوداء قد يلحقق الضرر في الكلى.

محاذير تناول العسل

يعد تناول العسل امنًا بشكل عام، إلا أنه من المهم الانتباه للتحذيرات الاتية:

لا يجب إعطاء العسل للأطفال دون السنة من عمرهم.

إن كنت تعاني من حساسية الطلع، يجب أن تتجنب تناول العسل الصافي.

–