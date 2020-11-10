باكو (زمان التركية) – أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان أن قوات الجيش الأذربيجاني أسقطت مقاتلة روسية عن طريق الخطأ.

وقالت الخارجية الأذرية في بيان: “نحن حزينون بسبب الحادث المأسوي. بالتأكيد هذا الحادث ليس متعمدًا تجاه الجانب الروسي”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية تابعة لها من طراز مي 24 أسقطت في أرمينيا باستخدام منظومة دفاع جوي صاروخية محمولة على الأكتاف، مشيرة إلى وفاة اثنين وإصابة واحد من طاقم الطائرة.

الدفاع الروسية أوضحت في بيانها أن الطائرة المروحية التابعة لها أسقطت باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة على الأكتاف من طراز مانبادس، وأسفر الحادث عن مقتل اثنين ووفاة واحد من طاقم الطائرة.

وأكد البيان أن التحقيقات مستمرة من أجل تحديد المصدر والجهة التي أسقطت الطائرة، خاصة وأنها كانت تمر بالقرب من الحدود مع أذربيجان.

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