أنقرة (زمان التركية) – اعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أن استقالة حكومة حزب العدالة والتنمية وإجراء انتخابات مبكرة، هو أفضل ما يمكن أن يقدمه الرئيس رجب أردوغان إلى تركيا.

وتعليق على استقالة وزير الخزانة والمالية برات ألبيرق من منصبه، قال الحزب الكردي في بيان إن “الطريق الوحيد الذي سيدفع تركيا في طريق الأمان والسلامة هو الذهاب للانتخابات فورًا”.

أضاف حزب الشعوب الديمقراطية في بيانه: “الاستقالة هي دليل على أنهم لم يبق في أيديهم أي أدوات أو سياسات لتجاوز الأزمة. ندعو رجب طيب أردوغان للاستقالة. أفضل شيء يفعله أردوغان ووزراؤه الاستقالة”.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة هي دليل على أن الأزمة الاقتصادية باتت متعددة الأطراف وتزداد صعوبة وتعمقا، مشددًا على حالة عدم القدرة على إدارة البلاد التي خلقها النظام الرئاسي تسبب في المزيد من الفساد والفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية التركية.

كما شدد الحزب في بيانه على أن أفضل “خير” يمكن فعله لتركيا والشعب التركي هو أن يعلن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ووزراؤه استقالتهم، والتوجه فورًا للانتخابات المبكرة.