أنقرة (زمان التركية) – تشير توقعات إلى إمكانية توجه الرئيس رجب طيب أردوغان لإجراء تعديلات وزارية جديدة سيتم الكشف عنها يوم هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الادعاءات عقب قبول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالة صهره، برات ألبيراق، من وزارة الخزانة والمالية.

وزعمت صحيفة الإندبندنت في نسختها التركية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن التعديلات الوزارية سيتم الكشف عنها يوم الأربعاء بعد الانتهاء من إعداد مرسوم بدمج وفصل بعض الوزارات.

وتشير المصادر إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن فصل وزارتي الخزانة والمالية عن بعضهما البعض ودمج وحدة التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة بوزارة الخزانة، بينما سيتم فصل وزارتي السياحة والثقافة عن بعضهما البعض بجانب فصل وزارتي العمل والأسرة عن بعضهما البعض أيضا.

هذا ومن المنتظر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد بحلول يوم الأربعاء القادم فور الانتهاء من التعديلات والمراسيم الخاصة بها.

ولن يتم إسناد أية مناصب إلى ألبيراق بالتشكيل الوزاري الجديد، بينما توضح المعلومات المتداولة أن مندريس تورال هو الأقرب لشغل منصب وزير السياحة في التشكيل الجديد.

وكان الكاتب فاتح ألتايلي قال إن هناك ادعاءات قوية حول اعتزام الرئيس رجب طيب أردوغان على إجراء تعديل وزراي يوم الاثنين، عقب إعلان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق استقالته من منصبه بشكل مفاجئ.

وأوضح فاتح ألتايلي الكاتب بصحيفة بصحيفة “خبر تُرك” أنه منذ أن أعلن ألبيراق استقالته من منصبه، وبدأت الادعاءات تتداول على نطاق واسع حول التخطيط لتعديلات وزارية شاملة اليوم الاثنين، وأضاف: “ولكن هذه الادعاءات مصدرها شائعات كواليس أنقرة”.

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