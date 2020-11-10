أنقرة (زمان التركية) – عاودت العملات الأجنبية الارتفاع مجددا أمام الليرة التركية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء عقب الإعلان مساء الإثنين عن تعيين وزير مالية جديد خلفا لصهر أردوغان المستقيل، بيرات ألبيرق.

واستهل الدولار تعاملات اليوم عند مستوى 8.1 ليرة، بينما استهل اليورو التعاملات عند مستوى 9.69 ليرة. وعاود كل من الدولار واليورو الارتفاع مسجلين 8.32 ليرة للدولار و9.85 ليرة لليورو.

وتم تعيين لطفي علوان الوزير السابق الذي شغل أيضا منصب نائب رئيس الوزارء، وزيرا للخزانة والمالية.

وكان الدولار قد تراجع بالأمس إلى 8.06 ليرة بعدما اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 8.51 ليرة.

وشهد يوم الجمعة إقالة مراد أويصال من رئاسة البنك المركزي التركي وتعيين ناجي أغبال خلفا له. وفي مساء يوم الأحد أعلن صهر أردوغان، بيرات ألبيرق، استقالته من منصبه كوزير للخزانة والمالية. وفي مساء يوم أمس صدر مرسوم رئاسي بتعيين لطفي علوان وزيرا للخزانة والمالية خلفا لألبيراق.

جدير بالذكر أن الدولار كان قد اختتم تعاملات يوم أمس عند سعر 8.1390 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر اليورو في ختام تعاملات أمس 9.7010 ليرة للبيع.

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