عمان (زمان التركية)ـــ هل فكرت يومًا بفوائد صعود الدرج؟ هناك بعض الفوائد الصحية المرتبطة بـ “رياضة الدرج” والتي تشمل وفق موقع (ويب طب) ما يأتي:

1. زيادة كفاءة القلب والرئتين

تساعد رياضة صعود الدرج في زيادة كفاءة عمل كل من القلب والرئتين، الأمر الذي يساهم في زيادة الأكسجين الذي يصل إلى عضلات الجسم والمناطق الأخرى فيه.

بدورها وجدت دراسة علمية أن ممارسة رياضة الدرج يوميا لعدة دقائق من شأنها أن تحسن الصحة العامة للجهاز الدوراني.

2. حرق المزيد من السعرات الحرارية

واحدة من أهم فوائد رياضة الدرج أنها تساعد في حرق عدد جيد من السعرات الحرارية، حيث قد تكون السعرات الحرارية المحروقة أكثر مقارنة برياضة المشي السريع!

تم تفسير ذلك بأن الإنسان يحتاج إلى طاقة أكبر من أجل صعود الدرج، على العكس من عملية المشي السريع.

الجدير بالذكر أن صعود درجة واحدة من شأنه أن يحرق 0.1 سعرة حرارية و0.05 سعرة حرارية عند نزول الدرج.

3. تقوية العضلات والعظام والمفاصل

تساهم رياضة الدرج في تقوية العضلات والعظام والمفاصل في جميع أنحاء الجسم.

حيث لوحظ وجود علاقة بين صعود الدرج وزيادة كثافة العظام وخاصة لدى النساء بعد دخولهن مرحلة انقطاع الطمث.

4. خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

لرياضة الدرج العديد من الفوائد الصحية المختلفة، بما فيها خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على صحة الدماغ.

5. فوائد رياضة الدرج الأخرى

إلى جانب ما ذكر، فإن ممارسة رياضة الدرج من شأنها أن تمدك بالفوائد الصحية الاتية أيضًا:

تقوية كفاءة وعمل الجهاز المناعي.

خفض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية المختلفة مثل السكري وضغط الدم.

السيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم.

زيادة قوة عضلات القدمين.

أين يمكنك ممارسة رياضة الدرج؟

بعد أن تعرفت على فوائد رياضة الدرج فقد تتسائل أين من الممكن ممارستها؟

يقوم الكثيرين بممارسة رياضة الدرج في المدرجات الخارجية، لكن بالطبع من الممكن القيام بها بدرج البنايات الداخلية.

في حال لم يتوفر درج حولك، من الممكن اللجوء إلى هضبة من أجل صعودها لتحقيق نفس الهدف والفوائد.

تذكر أنه من المهم التركيز خلال ممارسة هذه الرياضة، وعدم الاستعانة بأي دواعم مثل حمايات الدرج.

نصائح لممارسة رياضة الدرج

إن كانت هذه المرة الأولى التي ترغب فيها ممارسة رياضة الدرج، فمن المهم أن تبدأ بشكل تدريجي سواء بعدد الدرج أو قوة التمرين.

تجدر الإشارة إلى أن رياضة الدرج تستهدف عضلات لم تقم باستخدامها منذ فترة طويلة، وهذا الأمر من شأنه أن يسبب ألم في العضلات بعد التمرين.

إليك مجموعة من النصائح التي من شأنها أن تساعدك في ممارسة رياضة الدرج في ما يأتي:

من المهم أن تقوم بممارسة بعض تمارين التحمية قبل البدء بصعود الدرج لفترة تتراوح من خمس إلى عشر دقائق.

إن كانت هذه مرتك الأولى لممارسة هذا النوع من الرياضة، فلا تقم بالركض أثناء رياضة الدرج، بل ابدأ بالمشي درجة درجة.

في الأسبوع الثالث من ممارستك لرياضة الدرج، من الممكن أن تبدأ بالركض أو صعود درجتين مرة واحدة.

مارس رياضة الدرج لمدة تتراوح من 20-30 دقيقة تقريبًا.

ملاحظة: على الرغم من وجود العديد من الفوائد الصحية المرتبطة برياضة الدرج، إلا أنها قد لا تناسب الجميع، وخاصة في حال كنت تعاني من مشاكل صحية ما، لذا من المهم أن تقوم باستشارة الطبيب قبل البدء بها.

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