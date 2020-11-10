أنقرة (زمان التركية) – رأي الكاتب الصحفي التركي عبد القدير سلفي، أنه عقب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية يجب على تركيا التعايش مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بعد أن بات من الحتمي مغادرة الرئيس دونالد ترامب الذي تساهل كثيرًا مع نظيره رجب أردوغان في عدد من القضايا.

وأوضح سلفي المعروف بعلاقاته مع حكومة حزب العدالة والتنمية، أن هناك حاجة لإعادة تنظيم العلاقات الأمريكية – التركية بالتزامن مع تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، مفيدا أن فولكان بوزكير الذي يتولى رئاسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة حاليا سيكون له إسهامات مهمة في تنسيق العلاقات بين تركيا وإدارة بايدن.

وحتى الآن لم يصدر تصريح عن الرئيس رجب أردوغان بخصوص فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، بينما تنهال التهاني على بايدن من قادة العالم.

وأضاف سلفي في مقاله أن هناك جوانب مهمة جدا مشتركة بين كل من تركيا والولايات المتحدة، قائلا: “عند النظر إلى الوجود العسكري بالعراق وسوريا يتبين أن الولايات المتحدة جارة حدودية لتركيا. ولهذا فإن تركيا لن تستطيع المضي بدون الولايات المتحدة ولن تستطيع الولايات المتحدة المضي بدون تركيا”.

وعدد سلفي المشاكل المتوقع حدوثها بين تركيا وإدارة بايدن فيما يخص وجود وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والعقوبات على تركيا بسبب منظومة الاس 400 الروسية وقضية بنك الشعب التركي وحركة الخدمة، معتبرًا أن: “العلاقات بين تركيا والولايات مرت بمراحل شهدت مشاكل أشد وطأة من هذه. هذه ليست بالمشاكل التي يصعب تجاوزها، لكن هناك حاجة إلى وضع خارطة طريق جديدة والتحرك انطلاقا من حقيقة أن الولايات المتحدة تشهد مرحلة إدارية جديدة”.

هذا وأشار سلفي إلى أن بايدن سيتولى رئاسة الولايات المتحدة خلال الأربع سنوات المقبلة مشددا على ضرورة تعلم السلطات التركية التعايش معه”.

وكان فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس أول مسئول تركي، يعلق على فوز المرشح الديمقراطي، جو بادين، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب النتائج الغير رسمية.

وذكر أكتاي أن تركيا ستواصل العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال خلال مشاركته في بث تلفزيوني مباشر، أن أي شيء لن يتغير في العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، وأن بلاده سوف تتواصل العمل مع الإدارة الأمريكية كما كان سابقا.

وكان من اللافت مبادرة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، بتهئنة كل من بادين ونائبته كامالا هاريس عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر كليجدار أوغلو تغريدة جاء فيها: “أهنئ جو بايدن على انتخابه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ونائبته كامالا هاريس. وأتمنى تعزيز علاقات الصداقة والتحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وتركيا”.

هذا ولا يزال الغموض يهيمن على طبيعة العلاقات التي ستجمع إدارة بادين بأردوغان الذي كشف عن دعمه الصريح لفوز ترامب بالانتخابات عبر وسائل الإعلام التركية الخاضعة لسيطرته.

وسبق وأن هاجم جو بايدن الرئيس الأمريكي رجب أردوغان وتعهد بدعم المعارضة التركية، للإطاحة به.

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