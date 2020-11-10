أنقرة (زمان التركية) – تصدر اسم لطفي علوان حديث الرأي العام التركي عقب صدور مرسوم رئاسي مساء الإثنين بتعيينه وزيرا للخزانة والمالية خلفا لصهر أردوغان المستقيل، بيرات البيرق.

أخذ الكثيرون يتساءلون عن خبرات علوان وقدرته على إدارة هذا المنصب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها تركيا حاليا.

ولطفي علوان وزير سابق وكان يشغل منصب نائب رئيس الوزارء، تخرج من جامعة إسطنبول التقنية.

وفي عام 1986 حصل على شهادة الماجستير في مجال المعادن والأبحاث الميدانية من جامعة ليدز الانجليزية. وفي عام 1995 حصل على شهادة الماجستير في مجال الاقتصاد من جامعة ديلاوير الأمريكية، وهو من مواليد عام 1962 بمدينة كارامان.

مسيرة لطفي علوان العملية والعلمية

1987 -1989: عمل علوان مهندسا في مجموعة الأبحاث الميدانية بالإدارة العامة لETİBANK.

1989 – 2007: شغل علوان مناصب مختلفة في وحدة التخطيط برئاسة الوزراء.

1989 – 1990: عمل علوان مساعد أخصائي تخطيط في مجال الإدارة العامة للحوافز والتنفيذ وتقييم حوافز الاستثمار والتصدير وسياسات الحوافز.

1990 -1993: عمل علوان أخصائي التخطيط المسؤول عن الاستثمارات بالمؤسسات الحكومية التابعة لقطاع التعدين ومنسق المشروع القومي لبرنامج الأمم المتحدة التنموي.

1993 -1995: حصل علوان على الماجستير في مجال الاقتصاد بجامعة ديلاوير الأمريكية

1995 -1996: عمل علوان أخصائي تخطيط في الإدارة العامة للتنسيق والقطاعات الاقتصادية.

1996 -2002: عمل علوان رئيسا لدائرة المناطق ذات الأولوية التنموية بالإدارة العام للتطوير الإقليمي والتناغم البنيوي.

1999 -2003: عمل علوان نائبا لرئيس مجموعة عمل التنمية الريفية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

2003 -2007: عمل علوان رئيسا لمجلس إدارة المركز التعليمي والشبابي بالاتحاد الأوروبي وعضو لجنة متابعة وتوجيه مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي.

2007: تم انتخاب علوان نائبا عن مدينة كارامان

2007 -2011: عمل علوان مستشارا لأردوغان ورئيسا للجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ورئيسا لمجموعة الصداقة بين تركيا والمجر وممثلا عن لتركيا خلال عملية التعاون بين دول جنوب شرق أوروبا.

2011: تم انتخاب علوان نائبا عن كارامان مرة أخرى

2011 -26 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013: عمل علوان رئيسا للجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان وممثلا عن لتركيا خلال عملية التعاون بين دول جنوب شرق أوروبا. وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013 تم تعيينه وزيرا للنقل والاتصالات والبحرية.

في 7 مارس/ آذار من عام 2015 سلّم علوان مهامه لشخص آخر بسبب التزامات قانونية.

وتم انتخابه نائبا عن انطاليا خلال الدورة التشريعية الخامسة والعشرين، كما عمل مستشارا لرئيس الوزراء أثناء عمله نائبا عن مارسين خلال الدورة التشريعية السادسة والعشرين.

هذا وشغل علوان منصب وزير التنمية في التشكيل الحكومي الخامس والستين وشغل منصب مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المعني بالشؤون الاقتصادية.

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