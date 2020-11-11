أنقرة (زمان التركية) – ذكرت وزارة الصحة الروسية إن تركيا ترغب في إنتاج لقاح “سبوتنيك V” في الذي تم تطويره لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان عقب الاتصال الهاتفي بين وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، ونظيره الروسية، ميخائيل موراشكو، صرحت وزارة الصحة الروسية أن الاتصال الهاتفي كان يتمحور حول إنتاج أنقرة للقاح داخل تركيا.

وأضافت وزارة الصحة الروسية في بيان أن وزير الصحة التركي أعرب عن رغبة تركيا في إنتاج اللقاح الروسي داخل مرافق إنتاج العلاج التركية عقب إجراء اختبارات السموم التي توجبها القوانين التركية مشيرة إلى تأكيد وزير الصحة الروسي خلال الاتصال الهاتفي استعداد بلاده لإجراء هذه الاختبارات.

كوجا: ناقشنا مستجدات اللقاح

جدير بالذكر أن كوجا كان قد نشر بالأمس تغريدة عبر تويتر أعلن خلالها أنه بحث مع نظيره الروسي آخر مستجدات لقاح كورونا ولم يأتي على ذكر انتاج اللقاح داخل تركيا.

وأوضح كوجا في تغريدته أنه أجرى اتصال بنظيره الروسي تبادلا خلاله الآراء والأفكار بشأن الفعاليات الدولية التي يشاركون بها ومجالات التعاون بقطاع الصحة وعلى رأسها مستجدات لقاح كورونا.

وذكرت وكالة رويترز للأبناء أن مسؤولي وزارة الصحة لم يستطيعوا تأكيد التصريحات المتعلقة برغبة تركيا في إنتاج اللقاح الروسي داخل أراضيها.

أول لقاح مسجل

يعد لقاح سبوتنيك في أول لقاح مسجل في العالم لفيروس كورونا المستجد، غير أن اختبارات المرحلة الثالثة، التي تعني اختبارات واسعة النطاق على البشر، لم تنتهي بعد.

ويعارض الخبراء الغربيون استخدام لقاح لم يتم الانتهاء من اختبارات المرحلة الثالثة الخاصة به، بينما توضح السلطات الروسية أنها واثقة من كون اللقاح آمن.

جدير بالذكر أن روسيا كانت قد أعلنت بدء توزيع اللقاح على المواطنين على الرغم من عدم انتهائها من هذه الاختبارات بعد.

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