واشنطن (زمان التركية) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء أنه سيزور فرنسا وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر ودولا أخرى خلال هذا الأسبوع، وذلك لمناقشة السلام والتعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأفاد بومبيو أنه سيغادر الجمعة متوجها إلى باريس، ثم يتوجه إلى إسطنبول وجمهورية جورجيا قبل أن يزور القدس وثلاث دول خليجية رئيسية هي السعودية والإمارات وقطر، لافتًا إلى أن أجندة أعماله ستتضمن نقاش جهود ترامب التاريخية لإرساء السلام والتعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على حد تعبيره.

وبعد أن التزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصمت بشأن نتائج الانتخابات، التي يصر الرئيس دونالد ترامب على فوزه بها، إلا أنه كسر صمته أمس من خلال بيان صادر عن دائرة الاتصال الرئاسية، حيث تمنى أن تكون نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح الشعب الأمريكي.

وعلى الرغم من استخدامه خطابًا عدائيًّا تجاه الولايات المتحدة، إلا أن أردوغان أكد في بيانه أن العلاقات التركية – الأمريكية تقوم على جذور وأسس متينة.

يشار إلى أن مراقبين يربطون بين استقالة وزير المالية برات ألبيراق، صهر أردوغان، من منصبه وبين فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية، مشيرين إلى أن أردوغان يخطط لإجراء تعديل وزاري شامل لتوظيف أسماء جديدة يتمتعون بالقدرة على التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن.

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