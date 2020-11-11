(زمان التركية)ــ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء من العاصمة أثينا لرئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو التي اشتكت من “الانحراف التركي” إن مصر ستقف إلى جانب اليونان لدعم حقوقها البحرية.

من جانبها أبدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو ترحيبها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة رسمية لليونان تستمر يومين، وقالت إنه “من المهم للغاية بالنسبة لليونان وعلى الصعيد الشخصي، أن ترحب بزعيم أمة عظيمة وصديقة، وهي أيضًا ركيزة استقرار في المنطقة وزعيم حقيقي للسلطة. في العالم الإسلامي والعربي”.

وأضافت، مخاطبة الرئيس السيسي، “مصر تربطها باليونان علاقات صداقة واحترام وثقافة طويلة الأمد” ، معربة عن أسفها لأن “الوباء لا يسمح لنا بإضفاء الروعة التي نتمناها” على الزيارة.

وأشارت ساكيلاروبولو أيضًا إلى تصاعد العدوان والانحراف التركي، وأدانت عودة الإرهاب الذي يستخدم الدين كذريعة، مؤكدة أنه لا جدال في أن القيم الدينية لا علاقة لها بأعمال التطرف.

من جانبه شكر الرئيس المصري الرئيسة اليونانية على حفاوة الاستقبال وأشار إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين. كما أشار إلى أنه زار اليونان عدة مرات، بينما أعرب عن ثقته في أن مناقشاتهم ستكون بناءة.

واتفق السيسي مع ساكيلاروبولو في أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في 6 أغسطس ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاقيات أخرى.

وأكد الرئيس المصري أن مصر ستقف إلى جانب اليونان دعمًا لحقوقها في أي قضية تتعلق بأمن البلاد وحدودها البحرية.

وأخيراً، أكد الرئيس المصري على أن الأعمال الإرهابية الأخيرة لا علاقة لها بالدين أو بما يعتقده البعض، لكنها أعمال المتطرفين التي يجب ألا تؤدي إلى صراعات دينية.

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