نيويورك (زمان التركية)ــ وصف مايكل كاربنتر مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، السياسة الخارجية التركية بأنها “غير مسؤولة”.

كاربنتر مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب46 جو بايدن، أدلى بتصريحات حول تركيا، ومواقفها تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خلال مشاركته في مؤتمر نظمته المؤسسة الهيلينية للسياسة الأوروبية والخارجية، مع سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، ستافروس لامبرينيديس، وسفير الولايات المتحدة لدى اليونان جيفري بيات، ووزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي السابقة في فرنسا ناتالي لويسو.

وأوضح كاربنتر أن تحركات أنقرة في المنطقة، وتصرفاتها في قضايا شرق المتوسط وليبيا وقاراباغ وشراء منظومة الصواريخ الروسية إس 400، ليست مناسبة لحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف كاربنتر أنه سيتم اتباع سياسة ضغط على تركيا خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن تدهور الاقتصاد التركي، وبالتالي هذا سيمنحهم مميزات للضغط أكثر على أنقرة.

وسبق وأن هاجم جو بايدن الرئيس التركي رجب أردوغان وتعهد بدعم المعارضة التركية، للإطاحة به.

وشدد مستشار الرئيس الأمريكي الجديد، أن تركيا ستكون ضمن أبرز اهتمامات جدول أعماله.

من ناحية أخرى، أشار كاربنتر إلى أنه لا يؤيد رأي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بخصوص تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا.

وبعد أن التزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصمت بشأن نتائج الانتخابات، التي يصر الرئيس دونالد ترامب على فوزه بها، إلا أنه كسر صمته أمس من خلال بيان صادر عن دائرة الاتصال الرئاسية، حيث تمنى أن تكون نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح الشعب الأمريكي.

وعلى الرغم من استخدامه خطابًا عدائيًّا تجاه الولايات المتحدة، إلا أن أردوغان أكد في بيانه أن العلاقات التركية – الأمريكية تقوم على جذور وأسس متينة.

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن تركيا ستكون ضمن الدول التي سيزورها هذا الأسبوع، وذلك لمناقشة السلام والتعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأفاد بومبيو أنه سيغادر الجمعة متوجها إلى باريس، ثم يتوجه إلى إسطنبول وجمهورية جورجيا قبل أن يزور القدس وثلاث دول خليجية رئيسية هي السعودية والإمارات وقطر، لافتًا إلى أن أجندة أعماله ستتضمن نقاش جهود ترامب التاريخية لإرساء السلام والتعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على حد تعبيره.

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