إزمير (زمان التركية) – وقع زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، في بحر إيجة قبالة خليج كوساداسي، بساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن بحر إيجة شهد في الساعة 9:49 صباح اليوم الأربعاء زلزالا متوسط الشدة شعر به سكان عديد من المدن بينها إزمير ومانيسا ومحيطهما.

هذا ووقع الزلزال على بعد حوالي 18 كم من خليج كوساداسي، وعمق 7 كيلومترات من سطح البحر.

وأواخر الشهر الماضي ضرب زلزال عنيف بقوة 6.6 درجة مدينة إزمير وخلف 115 قتيلا.

وفي اليونان قال معهد أثينا للجيوديناميك إن زلزالا بلغت قوته الأولية 4.2 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة جزيرة ساموس بشرق بحر إيجه يوم الأربعاء.

وذكر أن الزلزال وقع تحت سطح البحر في الساعة 8.49 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 13 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اضرار او اصابات.

يذكر أن مراهقان لقيا مصرعهما بعد زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب جزيرة ساموس في 10 أكتوبر.

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