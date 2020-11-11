أنقرة (زمان التركية) – اختارت مجلة LeMan التركية الساخرة، استقالة صهر أردوغان، بيرات ألبيرق، من منصب وزير الخزانة والمالية غلافا لأحدث أعدادها.

ويظهر على غلاف المجلة الأسبوعية رسم كاريكاتوري لألبيرق وهو عائد إلى المنزل بعد الاستقالة حاملا بيده الخبز وحقيبة تسوق. وحمل الرسم الكاريكاتوري عنوان “ألبيراق الذي لا يكترث لأمر الدولار بعد استقالته”.

وخلال الرسم الكاريكاتوري يتحدث ألبيراق مع زوجته ابنة أردوغان، إسراء ألبيراق، قائلا: “كل شيء صار باهظ الثمن والدولار يواصل الارتفاع. من الذي يدير هذه البلاد؟”.

جدير بالذكر أن ألبيراق كان قد تلقى العديد من الانتقادات العنيفة والحادة من المعارضة وخبراء الاقتصاد عقب التصريحات التي أدلى بها بشأن ارتفاع الدولار خلال مقابلة تلفزيونية على قناة Bir TV.

وخلال المقابلة علّق ألبيراق على حديث المذيع عن مخاوف المواطنين من ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية قائلا: “هل تحصلون على راتبكم بالدولار؟ هل لديكم ديون بالدولار؟”.

وأثناء إجابته عن أسئلة أحد الصحفيين حول أزمة الدولار صّرح ألبيراق أنهم قادرون على خفض الدولار لو أرادوا ذلك لكنهم لا يكترث لهذا الأمر.

وفاجأ ألبيراق الجميع بإعلان استقالته يوم الأحد الماضي عبر خسابه على انستجرام، ولمدة 24 ساعة لم تعلق رئاسة الجمهوري ولا حزب العدالة والتنمية وحتى وكالة الأناضول الرسمية على خبر الاستقالة.

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