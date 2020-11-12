أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا رفعت سردار أوغلو، رئيس حزب “الصحيح” المؤسس حديثا، بعد الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

سردار أوغلو وزير الصحة السابق والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، أعلن تأسيس حزبه “الصحيح” في 25 أغسطس 2020، تم اتهامه بإهانة أردوغان، وبناء عليه تم اعتقاله.

وأصدر حزب الصحيح بيانا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه: “تم نقل رئيس حزب الصحيح السيد رأفت سردار أوغلو إلى مكتب المدعي العام في منطقة تشوبوك، لأخذ أقواله من قبل قوات الشرطة على خلفية اتهامه بإهانة الرئيس”.

وكان ورفعت سردار أوغلو استقال في فبراير الماضي من الحزب الحاكم وأعلن لاحقا تأسيسه حزب جديد ليلحق بكل من علي باباجان وأحمد داود أوغلو رئيسا حزبا الديموقراطية والتقدم والمستقبل.

ووفق بيانات وزارة العدل في تركيا شهد عام 2019 التحقيق مع 36 ألف شخص بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، خضع 12 ألف منهم للمحاكمة، وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، بينهم نحو 308 أطفال.

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