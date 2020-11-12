لاهاي (زمان التركية)ــ تعرض مقر السفارة السعودية في لاهاي، فجر اليوم الخميس، لهجوم بأسلحة نارية.

الشرطة الهولندية قالت إن إطلاق نار وقع فجر الخميس أمام مبنى السفارة السعودية في لاهاي، ولم يتأذى أحد في الحادث.

#Breaking: Around 06:00AM in the early morning in the the city of "The Hague", a suspect shot at least 20 bullets at the Embassy building of Saudi Arabia. #Netherlands pic.twitter.com/1eJxE77Rax — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) November 12, 2020

النطاق باسم الشرطة، ستيفن فان سانتين، قال إن الشرطة تلقت بلاغا في السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي يفيد بإطلاق النار على مبنى السفارة السعودية.

وعثر في موقع الحادث على طلقات فارغة أمام المبنى، ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ثقوب الرصاص في النوافذ. بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

#Netherlands #DenHaag #TheHague

Police officials in ‘The Hague’ state they received a call reporting shots fired at approximately 6:00 a.m. Upon arrival they discovered bullet holes and broken windows from gunfire and no injuries. 📷: Sem Van der Wal/District 8/Jos van Leeuwen pic.twitter.com/5umGbldXNj — Shane B. Murphy (@shanermurph) November 12, 2020

يأتي الحادث بعد 24 ساعة من وقوع هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة بمدينة جدة غربي السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 نوفمبر 1918، وسقط جرحى وفق السلطات الفرنسية.

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