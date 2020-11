لاهاي (زمان التركية)ــ تعرض مقر السفارة السعودية في لاهاي، فجر اليوم الخميس، لهجوم بأسلحة نارية.

الشرطة الهولندية قالت إن إطلاق نار وقع فجر الخميس أمام مبنى السفارة السعودية في لاهاي، ولم يتأذى أحد في الحادث.

#Breaking: Around 06:00AM in the early morning in the the city of "The Hague", a suspect shot at least 20 bullets at the Embassy building of Saudi Arabia. #Netherlands pic.twitter.com/1eJxE77Rax

— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) November 12, 2020