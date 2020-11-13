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بعد انتظار أيام.. الصين تهنئ “بايدن” على فوزه بالانتخابات

12:51 2020/11/13
بعد انتظار أيام.. الصين تهنئ “بايدن” على فوزه بالانتخابات

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بكين (زمان التركية): هنأت الصين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي: “نحترم خيار الشعب الأميركي ونعرب عن تهانينا للسيد بايدن والسيدة هاريس”، في إشارة إلى كاملا هاريس نائبة الرئيس المنتخب، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكانت بكين قد قالت الأسبوع الماضي إنها “ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأمريكية”، التي انتزع فيها بايدن ما يكفي من الولايات للفوز بمقعد الرئاسة، لكن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بنتيجة الانتخابات التي أجريت، ويقدم طعونا قضائية ضدها.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية وقتها بأنه “لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونفهم أن نتيجة الانتخابات الأميركية سيجري إقرارها وفقا للقانون الأميركي والإجراءات الأميركية”.

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