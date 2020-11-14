أنقرة (زمان التركية)ــ يلتقي منتخب تركيا لكرة القدم مع منتخب روسيا غدا الأحد في مبارايات المجموعة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة تركيا وروسيا في ملعب أولكر بمدينة إسطنبول الساعة الثامنة مساء وستبث على الهواء مباشرة على قناة تي آر تي 1.

المباراة يديرها الحكم شيمون مارسينياك من الاتحاد البولندي لكرة القدم، وسيكون باول سوكولنيكي ورادوسلاف سييكا من نفس البلد مساعدي يوغ.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة، ستستضيف صربيا على الملعب المجري.

في المجموعة الثالثة، روسيا هي المتصدرة برصيد 8 نقاط قبل مباريات المجموعة الخامسة. وفي المركز الثاني المجر لديها 7 نقاط. احتلت تركيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما احتلت صربيا المركز الأخير بنقطتين.

يشار إلى أنه تم استبعاد اللاعبان Orkun Kökçü وMert Çetin من تشكيل فريق المنتخب التركي بسبب إصاباتهما.

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