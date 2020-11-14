أنقرة (زمان التركية) – وجه الكاتب التركي المعروف حسن جمال انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ”المشكلة الأولى” في البلاد وليس شخصا آخر.

وأوضح جمال في مقاله، تعليقا على استقالة برات ألبيراق وزير المالية والخزانة التركي، أن أردوغان مهما فعل ومهما قال، فهو عبث، لأنه هو الأزمة الحقيقية بالنسبة لتركيا.

وأضاف الكاتب التركي المخضرم أن أردوغان مرعوب من الاقتصاد، وهو محق، فمسار الاقتصاد مخيف حقا، والطريق مسدود أمامه.

وأكد جمال أن استقالة ألبيراق صهر أردوغان لن تمكن أردوغان من الوصول لأي مكان وحلّ أي مشكلة، لأنه لا يوجد شخص في تركيا لا يعرف أنه هو الرجل الواحد الذي يحكم وأنه المسؤول الأول والأخير عن كل شيء في هذه البلاد.

وتابع جمال انتقاده لنظام الرجل الواحد الذي يتبعه أردوغان، قائلا: “الجميع يعلم من لديه كل خيوط القوة. الكلمة الأخيرة للقصر الرئاسي.. وهذه هي حقيقة نظام حكم الرجل الواحد”.

ولفت الكاتب المعلاوف دوليا إلى أن أردوغان هو من أعلن رؤساء الجمعيات الاقتصادية التي أكدوا ضرورة الالتزام بالقانون والدستور لإنعاش الاقتصاد بالإرهابيين والخونة، وأن تصوراته غير الواقعية عن الاقتصاد هي التي تقف وراء الأزمة الحالية في البلاد.