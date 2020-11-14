أنقرة (زمان التركية) – لجأ حمزة يارلي كايا، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب أردوغان، إلى تصرف غريب لفت الأنظار، حيث حذف تدونية على تويتر، كان قد أبدى فيها دعمه لوزير الخزانة والمالية السابق المستقيل برات ألبيراق صهر الرئيس.

عقب إعلان ألبيراق استقالته من منصبه، الأحد الماضي، لظروف صحية، على حد زعمه، من خلال منشور على حسابه الشخصي على إنستجرام، نشر يارلي كايا تدوينة على تويتر لدعم ألبيراق، قال فيها “نحن بجانب برات ألبيراق، برات ألبيراق ليس وحيدا”.

ولكن عقب قبول الرئاسة التركية استقالة ألبيراق، وتعيين لطفي علون وزيرا للمالية، مسح يارلي كايا التدونية من حسابه على تويتر، الخطوة التي اعتبرها مراقبون أن الخوف من الرئيس أردوغان هو الذي دفعه إلى ذلك.

وأبق يارلي كايا على تدوينة أخرى من على حسابه تخص ألبيراق، كتبها في الـ10 من نوفمبر وقال فيها: “أود أن أشكر السيد برات ألبيراق الذي قدم مساهمات مهمة في تنمية بلادنا بخدماته خلال فترة ولايته، وأتمنى التوفيق من ربي للطفي ألفان في مهمته الجديدة”.

وشهد الأسبوع الماضي، استقالة وزير المالية بيرات ألبيراق بشكل مفاجئ، وإقالة رئيس البنك المركزي مراد أويسال.

وفشل ألبيراق وأويسال على مدار عامين في وقف انهيار الليرة وخفض التضخم وفق البرنامج الاقتصادي المعلن للحكومة، فيما أنفق البنك المركزي التركي جزءًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي، وتحملت الموازنة التركية عجزًا ماليا ضخمًا.

يشار إلى أن الرئيس أردوغان انتظر 24 ساعة دون أن يتخذ أي إجراء بخصوص استقالة صهره، ثم أعلنت رئاسة الجمهورية أن أردوغان قبل استقالة الوزير بيرات ألبيراق، وبعد ذلك أعلن عن تعيين لطفي علوان وزيرا للمالية.