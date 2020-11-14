أنقرة (زمان التركية) – في تكرار لما شهدته إسطنبول، أقدمت السلطات على منع عرض مسرحية “بيرو” باللغة الكردية، في مدينة شانلي أورفا جنوب تركيا.

محافظ شانلي أورفا أصدر مساء الجمعة بيانا أعلن خلاله منع عرض المسرحية إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر عرضها السبت نوفمبر الجاري.

يذكر أنه تم حظر مسرحية “بيرو” الكردية من قبل في مدينة إسطنبول أيضًا قبل ساعات قليلة من عرضها.

ومسرحية “بيرو” هي ترجمة كردية لمسرحية “الأبواق والتوت البري” للكاتب الإيطالي داريو فو، وتقدمها في تركيا الفرقة المستقلة “تياترو جيانا نو” بالكردية -مسرح الحياة الجديدة-، ويأتي المنع في ظل اتهامات للفرقة التي تؤدي المسرحية بالانتماء لحزب العمال الكردستاني.

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