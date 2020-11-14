أنقرة (زمان التركية) – مع فشل حكومات العدالة والتنمية في الوصول إلى حلول للقضاء على أزمة البطالة في تركيا، ينضم سنويا أعداد كبيرة من الشباب وخريجي الجامعات إلى فئة “الباحثين عن عمل” وهو جيش قوامه يزيد في الوقت الحالي عن أربعة ملايين شخص من مختلف الأعمار.

منصة الشباب العاطلين عن العمل في تركيا أصدرت تقريرا بعنوان “البطالة والعمالة لشهر نوفمبر 2020″، أوضحت خلاله ارتفاع معدل البطالة والبحث عن العمل في تركيا.

ووفقا لتقرير المعتمد على بيانات هيئة الإحصاء، ووكالة التوظيف التركية، فقد ارتفع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة والذين كانوا يبحثون عن عمل منذ أكثر من عام من 454 ألفًا في عام 2019 إلى 541 ألفًا في عام 2020.

كما بلغ معدل الزيادة في عدد الشباب في الفئة العمرية 15-34 الذين ذكروا أنهم يبحثون عن عمل لأكثر من عام 19 بالمائة.

وبحسب التقرير، فإن فترة توظيف خريجي الجامعات تزداد طولاً. في عام 2019، قال 227 ألف خريج جامعي إنهم كانوا يبحثون عن وظيفة منذ أكثر من عام، فيما سجل هذا الرقم 253 ألفًا في عام 2020.

ووفق البيانات الرسمية يبلغ تعداد البطالة في تركيا 4 ملايين و227 ألف شخص، اعتبارا من شهر يوليو/ تموز هذا العام، بنسبة 13.4 في المئة، لكن معارضين قالوا إن الأرقام الحقيقة أعلى من المعلن.