أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات السعودية استيراد المنتجات الحيوانية والبحرية من تركيا اعتبارا من اليوم الأحد.

وذكر موقع Bloomberg HT أن السعودية حظرت استيراد منتجات اللحوم والألبان والأسماك والبيض والعسل المستوردة من تركيا اعتبارا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال الموقع إن الإدارة العامة للتصدير بوزارة التجارة التركية بإبلاغ هيئات التصدير المعنية بقرار حظر السلطات السعودية استيراد المنتجات الحيوانية التركية بناء على معلومات من المستشار التجاري التركي لدى الرياض.

وتم إبلاغ المستشار التجاري أن هيئة الغذاء والدواء السعودية قررت إيقاف استيراد منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والألبان وحليب الرضاعة والمنتجات البحرية والبيض والعسل من تركيا اعتبارا من اليوم.

هذا وذكرت الإدارة العامة للغذاء والرقابة بوزارة الزراعة والغابات أنه بات يتوجب على المنتجات التركية، التي حددتها هيئة الغذاء والدواء السعودية في منشورها، الحصول على شهادة جودة من مصلحة الطب البيطري اعتبارا من اليوم.

وكانت حملة مقاطعة للمنتجات التركية انطلقت في السعودية الشهر الماضي، بعد شكوى سابقة من رجال أعمال أتراك بخصوص تراجع صادرات المنتجات التركية إلى المملكة.

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