أنقرة (زمان التركية) – بلغ إجمالي فوائد القروض الفردية المستحقة على 33 مليون و643 ألف مواطن في تركيا 836.8 مليار ليرة.

ذلك وفق ما كشفت الإحصاءات الصادرة عن مركز المخاطرة باتحاد البنوك التركية اعتبارا من نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

صحيفة جمهوريت قالت لإنه خلال الشهر نفسه من العام الماضي بلغ إجمالي ديون 31 مليون و275 ألف شخص نحو 572.1 مليار ليرة، بينما بلغ إجمالي القروض الفردية الغير محصلة التي سيتم تصفيتها نحو 22.7 مليار ليرة.

وفي هذا الإطار انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون ديون القروض العقارية من 2 مليون و459 ألف إلى 2 مليون و637 ألف شخص، في حين انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من ديون قروض الحاجة من 24 مليون و884 ألف إلى 27 مليون و795 ألف شخص وخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من دوين قروض السيارات من 491 ألف إلى 425 ألف شخص.

وعلى الصعيد الآخر ارتفع عدد مالكي بطاقات الائتمان المدينة من 26 مليون إلى 26.9 مليون شخص بإجمالي ديون بلغت 133.1 مليار ليرة.

وارتفع متوسط ديون بطاقة الائتمان الواحدة خلال العام الأخير من 4 آلاف و482 ليرة إلى 4 آلاف و949 ليرة.

واعتبارا من نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ عدد الأشخاص، الذين يعانون من ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية الغير محصلة، نحو 3 مليون و497 ألف و886 شخصا.