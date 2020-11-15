أنقرة (زمان التركية) – بعث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بخطاب إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بخصوص سياسات الولايات المتحدة المستقبلية تجاه تركيا.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ خلال الخطاب بايدن بإعادة النظر في سياسات الولايات المتحدة تجاه تركيا التي امتلكت منظومة الدفاع الصاروخي الاس 400 من روسيا.

وخلال الخطاب الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، آدم شيف، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم الشديد تجاه القضايا الطويلة والقصيرة المدى الناجمة عن الاتفاق الخاص بإنهاء القتال في منطقة قرة باغ مؤكدين أن الصورة النهائية للاتفاق لا تتضمن أي بنود حول حل الأزمة.

تعمل ضد مصالح الولايات المتحدة

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال الخطاب عن ثقتهم في تمكن بايدن من تطبيق سياسة جديدة تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة فور مباشرة مهامه كرئيس للولايات المتحدة.

هذا وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بايدن بإعادة النظر في السياسات الأمريكية تجاه تركيا التي تعاملت بشكل منافي لمصالح الولايات المتحدة عدة مرات وتعزيز العلاقات الأمريكية مع أرمينيا.

ويقول مراقبون إن أنقرة متخوفة بشدة من أن سياسية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ستختلف في التعامل مع تركيا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يفرض عقوبات علىيها، رغم انتهاكها بشكل صريح عددا من القضايا التي حذرت واشنطن منها.

وسبق وأن هاجم جو بايدن الرئيس التركي رجب أردوغان وتعهد بدعم المعارضة التركية، للإطاحة به.

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